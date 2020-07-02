Несколько сотрудников ВВС заявили, что забрали бюллетени с голосования, но это не отразилось в итоговых документах

Несколько сотрудников русской службы «Би-Би-Си» заявили, что забрали себе бюллетени с голосования 1-ого июля, но это не отразилось в итоговых документах. Они сделали это специально, чтобы проверить работу УИКов.

В русской службе «Би-Би-Си» решили выяснить, что будет, если забрать бюллетень во время голосования 1-ого июля. Таким образом поступили сразу пять её сотрудников. Они провели такие эксперименты на разных избирательных участках в Москве. Получилось, что в трёх случаях из пяти этот никак не повлияло на итоговый протокол. В документах отмечено, что количество бюллетеней в урнах полностью соответствует числу выданных.

В теле-радиокомпании подчеркнули, что сами бюллетени находятся в её распоряжении, и на них есть как официальные печати, так и подписи членов УИК. Опрошенные «Би-Би-Си» эксперты считают, что теперь результаты голосования на этих участках могут пересмотреть или полностью аннулировать, поскольку получается, что их итоговые отчеты недостоверны.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в разговоре с «Би-Би-Си» допустил, что или журналисты говорят неправду, или в избирательных комиссиях допустили грубые ошибки. Он посоветовал обратиться в полицию или другие органы.

В самих УИКах, где проходил эксперимент «Би-би-си», эту ситуацию еще не комментировали.