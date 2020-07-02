Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене допустила, что может уйти из сборной из-за ситуации во ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допустила, что может уйти из сборной из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики. В заявлении спортсменки для прессы подчёркивается, что она устала от беспредела и безнаказанности руководителей отечественного спорта.

Сегодня международная легкоатлетическая ассоциация приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам из-за невыплаты штрафа. Всероссийская федерация легкой атлетики должна была перечислить до 1 июля 5 миллионов долларов за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Накануне президент ВФЛА Евгений Юрченко сказал, что средства найти не удалось.

В конце июня российские легкоатлеты, в том числе Ласицкене, обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Спортсмены подчёркивали, что в случае неуплаты штрафа не смогут выступить на Олимпиаде в Токио в следующем году.