Опрос: Почти половина россиян – 43% — хотят отказаться в этом году от летнего отпуска

Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый из тех, кто все же решил отдохнуть, планирует остаться дома, 12% собираются на дачу или в деревню, почти столько же отправятся в поездку по России. 3% надеются провести отпуск в другой стране, остальные еще не решили. Сегодня сервис по бронированию билетов Tutu.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым, только у пятнадцати процентов респондентов после карантина сохранились сбережения, которые можно потратить на отпуск и путешествия.