Z Архив новостей новости
5 9 6 789
21:32, 02 июля 2020

Опрос: Почти половина россиян – 43% — хотят отказаться в этом году от летнего отпуска

Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый из тех, кто все же решил отдохнуть, планирует остаться дома, 12% собираются на дачу или в деревню, почти столько же отправятся в поездку по России. 3% надеются провести отпуск в другой стране, остальные еще не решили. Сегодня сервис по бронированию билетов Tutu.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым, только у пятнадцати процентов респондентов после карантина сохранились сбережения, которые можно потратить на отпуск и путешествия.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 320 6 7458 26.06
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 215 6 14594 15:24
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 273 6 24601 29.06
Новости

В Кремле называют триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции По словам Дмитрия Пескова, де факто состоялся референдум о доверии президенту Путину…

5 55 6 7165
Новости

По итогам обработки 0,03% протоколов в Москве поправки к конституции поддержали 90,98% Против поправок проголосовали 9,02%...

5 55 6 27125
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 42 6 6442 14:47
Новости

78% проголосовавших поддержали поправки к Конституции на общероссийском голосовании Это следует из данных ЦИК по итогам обработки почти всех протоколов…

5 40 6 6304
Новости

СК отказался возбуждать дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга, застреленного сотрудниками Росгвардии Об этом сообщает сайт Znak.com…

5 27 6 5002
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 48330 30.06
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 53 6 9971 27.06
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Той Конституции нет, новая нелегитимна просто задолго до рождения. Первое же заседание любого суда или парламента после Путина – ее не станет за час…

5 65 6 12735 17:08
#слушать 38:13 8читать ;смотреть $скачать 8.7 МБ
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 184 6 37386 28.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 245 6 49494 30.06
8читать ;смотреть
Новости

ЦИК представил данные о протестном голосовании в республике Коми, после чего результаты изменились на противоположные Следом Центризбирком представил новые данные…

5 29 6 13913
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11371 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Путин и Наполеон — фарс и проигрыш Надо понимать, что те, кто голосовали ЗА, голосовали не за поправки и даже, чаще всего, не за Путина. По старой советской традиции – это был просто акт лояльности…

5 110 6 23729 06:27

Популярное за неделю

Новости

Значительные силы полиции стянуты в центр Москвы в районе Пушкинской площади Сегодня там намерены собраться противники изменений в Конституцию, чтобы обсудить итоги голосования по поправкам…

5 30 6 214746
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И парад, и статья — это просто классическая гибридная война, потому что, во-первых, смотрите: парад нельзя проиграть, во-вторых, его можно показывать по телевизору — это главное требование гибридной войны…

5 89 6 90653 27.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 7666 28.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 69 6 237793 28.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 84 6 198994 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8604122
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4539929

Сегодня в эфире