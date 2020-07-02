Белорусы не хотят, чтобы ими понукали с Запада, — заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя критику в свой адрес со стороны французского МИДа.

Выступая на торжественном собрании, посвященном завтрашнему празднику – Дню независимости, Лукашенко задался вопросом, могут ли французы выступать с критикой, если с их улиц еще не ушли участники протестного движения «Желтые жилеты». Как уточняет агентство ТАСС, таким образом Лукашенко отреагировал на заявления французского МИДа, назвавшего задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств. В своем выступлении глава республики также сказал, что Белоруссия сейчас на разрыв – белорусов боятся потерять россияне. Он добавил, что Минск не собирается бежать от Москвы, но хочет нормальных отношений.