Росстат зафиксировал рост цен на куриное мясо и сахар

Повышение стоимости гречки несколько замедлилось, — сообщает со ссылкой на данные службы агентство РИА Новости. Куриное мясо дорожало и неделей ранее. Кроме того, в конце июня выросли цены на полукопченую колбасу, мясные консервы, муку, рис, соль, шоколад и чай.