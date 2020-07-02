Росстат зафиксировал рост цен на куриное мясо и сахар

Повышение стоимости гречки несколько замедлилось, — сообщает со ссылкой на данные службы агентство РИА Новости. Куриное мясо дорожало и неделей ранее. Кроме того, в конце июня выросли цены на полукопченую колбасу, мясные консервы, муку, рис, соль, шоколад и чай.
2020-07-02T21:03:02+03:00
2020-07-02T21:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 02 июля 2020
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