Стоимость бензина в рознице растет в пределах инфляции, — уверяет Федеральная антимонопольная служба

В ведомстве говорят, что фиксируют стабилизацию баланса спроса и предложения, ценовых скачков нет. Незначительный, по мнению ФАС, рост цен обусловлен выходом страны из режима изоляции и активным использованием личного транспорта, — передает агентство РИА Новости.