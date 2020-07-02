Стоимость бензина в рознице растет в пределах инфляции, — уверяет Федеральная антимонопольная служба

В ведомстве говорят, что фиксируют стабилизацию баланса спроса и предложения, ценовых скачков нет. Незначительный, по мнению ФАС, рост цен обусловлен выходом страны из режима изоляции и активным использованием личного транспорта, — передает агентство РИА Новости.
2020-07-02T21:02:40+03:00
2020-07-02T21:02:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 02 июля 2020
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