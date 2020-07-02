Глава НАО связал протестное голосование местных жителей с планами по объединению региона с Архангельской областью

Исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный сказал РБК, что большинство жителей высказались против, но, как он считает, это были не голоса против поправок к Конституции, а реакция на планы по объединению. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где количество голосов против поправок превысило число голосов за. Не поддержали изменения в Конституции более пятидесяти пяти процентов проголосовавших.