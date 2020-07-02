Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщает сайт «Спорт-Экспресс». Сегодня международная легкоатлетическая ассоциация приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам из-за невыплаты долга. Об этом говорится на сайте организации. Всероссийская федерация легкой атлетики должна была перечислить до 1 июля 5 миллионов долларов в качестве штрафа за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. В конце июня российские легкоатлеты обращались президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Они говорили, что в случае неуплаты штрафа не смогут выступить на Олимпиаде в Токио в следующем году. Среди тех, кто просил президента о поддержке, была и Мария Ласицкене.