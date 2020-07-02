Польские исследователи допускаются к обломкам самолета Ту-154M только в ограниченном режиме – посол Польши

Польские исследователи допускаются к обломкам самолета Ту-154M, разбившегося в 2010 году, только в ограниченном режиме. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России Влодзимеж Марчиняк.

«Когда мы говорим о возврате обломков, дело идет о возврате того, что является собственностью польского государства и является важным предметом исследования. То, что они (польские исследователи – Э.М.) допускаются беспрепятственно – это много сказано. Допускаются в очень ограниченной степени, на определенное время, и они могут только запрашивать у российской стороны проведение определенных обследование и анализов. Сами они ничего делать не могут», — сказал он.

В результате крушения самолета Ту-154, перевозившего делегацию на торжества к 70-й годовщине Катынского преступления, 10 апреля 2010 года погибли 96 человек. Среди них президент Лех Качиньский с супругой, верховные командующие армией и последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.