Посол Польши: Удерживание обломков самолета Ту-154M после катастрофы в 2010 портит имидж России

Удерживание обломков самолета Ту-154M после катастрофы в 2010 портит имидж России. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России Влодзимеж Марчиняк.

«Проблема не забывается, не уменьшается, только нарастает. Тем раньше будут приняты решения российской стороной, тем лучше. Это было бы очень важным событием в наших отношениях. И не надо медлить, я думаю. Потому что это прежде всего для России проблема. Это очень портит имидж России. Никто не может понять, зачем их удерживают в России, какое рациональное объяснение. Я считаю, что нарушение международного права в данном случае. Это дополнительный повод для разных концепций, зачем это делается. Наверное, это очень сильно портит наши взаимные отношения», — сказал он.

В результате крушения самолета Ту-154, перевозившего делегацию на торжества к 70-й годовщине Катынского преступления 10 апреля 2010 года, погибли 96 человек. Среди них президент Лех Качиньский с супругой, верховные командующие армией и последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.