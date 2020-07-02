В Алабаме набирают популярность молодежные вечеринки, организованные как соревнования по заражению коронавирусом

В американском штате Алабама набирают популярность молодежные вечеринки, организованные как соревнования по заражению коронавирусом. Тот, кто заразится первым, получает выплату, — сообщает телекомпания CNN и отмечает, что ситуация вызвала серьезное беспокойство властей. На такие мероприятия специально приглашаются люди, уже зараженные коронавирусом. В городском совете заверили, что сделают все возможное, чтобы найти организаторов и проведение новых вечеринок предотвратить.
2020-07-02T20:36:01+03:00
2020-07-02T20:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 02 июля 2020
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