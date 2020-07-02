В Алабаме набирают популярность молодежные вечеринки, организованные как соревнования по заражению коронавирусом

В американском штате Алабама набирают популярность молодежные вечеринки, организованные как соревнования по заражению коронавирусом. Тот, кто заразится первым, получает выплату, — сообщает телекомпания CNN и отмечает, что ситуация вызвала серьезное беспокойство властей. На такие мероприятия специально приглашаются люди, уже зараженные коронавирусом. В городском совете заверили, что сделают все возможное, чтобы найти организаторов и проведение новых вечеринок предотвратить.