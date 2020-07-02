Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил срок ареста основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает агентство ТАСС. Воронцова обвиняют, в том числе, в вымогательстве и распространении порнографии. По версии следствия, он требовал триста тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от публикации личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Воронцов вину не признает, он связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.