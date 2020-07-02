Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил срок ареста основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает агентство ТАСС. Воронцова обвиняют, в том числе, в вымогательстве и распространении порнографии. По версии следствия, он требовал триста тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от публикации личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Воронцов вину не признает, он связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.
2020-07-02T20:35:29+03:00
2020-07-02T20:35:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 02 июля 2020
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