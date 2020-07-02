Мосгорсуд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны Максиму Куксину по делу о крупной взятке

Об этом сообщает агентство ТАСС. Куксин, отвечавший за аудит государственных контрактов, был приговорен к десяти годам колонии по обвинению в получении взятки размером около двенадцати миллионов рублей. Как сказали в пресс-службе суда, мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Дело направлено на новое рассмотрение.
2020-07-02T20:32:20+03:00
2020-07-02T20:32:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2670121-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 02 июля 2020
Загрузка комментариев...