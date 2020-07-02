Мосгорсуд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны Максиму Куксину по делу о крупной взятке

Об этом сообщает агентство ТАСС. Куксин, отвечавший за аудит государственных контрактов, был приговорен к десяти годам колонии по обвинению в получении взятки размером около двенадцати миллионов рублей. Как сказали в пресс-службе суда, мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Дело направлено на новое рассмотрение.