Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции

Зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что либо корреспонденты лгут, либо были некорректными действия со стороны участковых комиссий.

Булаев посоветовал Би-би-си обратиться в полицию или, как он выразился, в другой орган, который они посчитают для себя возможным. В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии. Они разъясняют избирателю предназначение бюллетеня и предлагают проголосовать. Если комиссия не досчитывается бюллетеня, она должна отразить это в государственной автоматизированной системе «Выборы». Однако, на трех участках из пяти, где проводился эксперимент, показатели по неизвестным причинам совпали.