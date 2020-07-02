Суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте техника дома престарелых, где погибли семь человек

Пресненский суд Москвы вновь отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте техника дома престарелых, где погибли семь человек.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В отношении обвиняемого Александра Колодного избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В прошлый раз Пресненский суд отклонил ходатайство следствия об аресте Колодного в конце мая. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Пожар в частном доме престарелых произошел в апреле. В Следственном комитете считают, что были неисправны электропроводка и котел отопления.