В ГД внесли законопроект, запрещающий публиковать и распространять материалы ФСБ без разрешения руководства ведомства

Документ размещен на сайте палаты парламента.

Новый проект предлагает дополнение к статье о Федеральной службе безопасности. В тексте говорится, что сотрудникам и ветеранам ФСБ следует запретить разглашать профессиональную тайну, под которой, в частности, понимается информация, распространение которой может нанести ущерб репутации федеральной службы. Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Ранее ФСБ уже предлагала сократить перечень доступных сведений о своей деятельности, — отмечает сайт «МБХ медиа».