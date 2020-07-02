Ромир: Для нормальной жизни российской семье нужно в среднем 85 тысяч 700 рублей в месяц

Это показало исследования холдинга «Ромир». Речь идет о семье из трех человек, в которой двое работают. Опрос проводился в июне, в нем участвовали полторы тысячи человек. Каждый пятый сказал, что желаемым доходом являются 90-120 тысяч рублей. 18% респондентов назвали достаточным бюджет в 45-60 тысяч, — передает РБК.
2020-07-02T19:32:03+03:00
2020-07-02T19:32:03+03:00
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19:32, 02 июля 2020
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