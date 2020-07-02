Полиция отпустила молодого человека, снимавшего на видео пожар в центре Москвы

Как сообщает корреспондент «Эха», на прохожего составили протокол за якобы нецензурную брань. Ему грозит штраф тысяча рублей. Между тем, подруга задержанного на

Тверской прохожего Амина сказала в интервью «Эху», что молодой человек ничего не нарушал.

Собеседница «Эха» добавила, что перед ней полицейские извинились.

Крупный пожар в реконструируемый доме на Тверской произошел сегодня во второй половине дня. Его тушили несколько часов. По предварительным данным, никто не пострадал. Было перекрыто движение транспорта. К этой минуте движение полностью восстановлено, — передает агентство ТАСС.