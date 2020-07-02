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19:03, 02 июля 2020

Кандидату в президенты Белоруссии Виктор Бабарико предъявили обвинения по трём статьям

Его задержали две недели назад.

По версии следователей политик причастен к легализации средств, полученных преступным путём, уклонению от налогов и к даче взятки. Во всех случаях речь идёт о суммах в особо крупном размере.

Виктор Бабарико был задержан 18-ого июня. Перед этим в Белгазпромбанке, который он возглавлял в течение двадцати лет, проходили обыски. Как сообщает агентство РИА «Новости», в комитете госконтроля республики объявили, что на базе банка действовала преступная группа, выводившая деньги за границу. Самого Бабарико считают организатором и руководителем этой деятельности.

Как передаёт немецкая-телерадиокомпания «Дойче велле», несмотря на то, что политик находится в СИЗО КГБ, он всё еще участвует в предвыборной кампании, и его называют одним из главных соперников Александра Лукашенко. Выборы в Белоруссии состоятся 9-ого августа.

Ранее Международная правозащитная организация Amnesty International призывала белорусские власти отпустить Бабарико. Там считают, что его арестовали за попытку мирно осуществить свои гражданские права.



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