Движение «Нет», участники которого выступают против обнуления сроков Путина, организует акцию против поправок

Движение «Нет», участники которого выступают против обнуления сроков президента Владимира Путина, организует акцию против поправок к Конституции и за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой. Подано уведомление о митинге, который планируется провести 15 июля на Пушкинской площади. Об этом говорится на сайте движения. В ходе голосования по поправкам кампания «Нет» делала свои подсчеты. Они показали, что в Москве против поправок проголосовали почти 55% избирателей. По официальным данным, напомню, против выступили менее тридцати четырех процентов москвичей. В Петербурге, по данным кампании «Нет», против выступили 63%, по официальным данным – порядка двадцати двух, — рассказал в эфире «Эха» член комитета движения Андрей Пивоваров.

В движении «Нет» уверены, что власти представили недостоверные данные о результатах голосования, а граждан просто поставили перед фактом.