Компания, подведомственная управделами президента, потратила более 20 млн рублей на ремонт квартиры в Хельсинки

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на договор, размещенный на портале госзакупок.

Контракт предприятие «Госзагрансобственность» заключило 19 июня. Подрядчик должен будет заменить полы, покрасить стены и потолки, поменять проводку, установить новую сантехнику и окна. О какой именно квартире идет речь – неизвестно. Ее площадь может составлять около двухсот тридцати квадратных метров – именно на такую территорию планируется уложить новый ламинат. Ранее сайт подсчитал, что в прошлом году «Госзагрансобственность» потратила около двухсот сорока миллионов рублей на обслуживание недвижимости за рубежом.