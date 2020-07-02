Сервисы «Яндекс.Еда» и «Деливери клаб» проверяют информацию о конфликте курьеров в Москве

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Ранее в интернете появилась видеозапись, где люди, одетые в фирменную экипировку службы доставки еды, дерутся в одном из столичных дворов. Сайт Baza писал, что в конфликте участвовали больше тридцати человек, они разбежались после прибытия полиции. Однако, затем, после того, как силовики уехали, драка возобновилась. И в «Яндексе», и в «Деливери клаб» говорят, что удивлены и озадачены. В компаниях отмечают, что курьеры плотно общаются и часто помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Представители сервисов разбираются в ситуации.