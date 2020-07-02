Полиция составила новый протокол о гей-пропаганде на художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову

Об этом сообщает сайт ОВД-Инфо.

Сама Цветкова рассказала на своей странице в Фейсбуке, что расследование началось еще в январе, но протокол составили только сейчас. Поводом стал рисунок в поддержку однополых семей. На нем изображены две женщины, держащие в руках младенца, и двое мужчин, рядом с которыми стоят два мальчика. Ранее Цветкову обвинили по статье о распространении порнографии из-за рисунков, размещенных в соцсети «ВКонтакте». С осени прошлого года до весны нынешнего Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.