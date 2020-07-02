В центре Москвы сегодня произошел крупный пожар. Пострадал исторический дом на Тверской

Не обошлось без задержаний.

Густой столб грязно-белого дыма был виден за километр. Языки пламени вырывались из ряда окон второго этажа шестиэтажного дома, который был построен в конце 19 века. Здесь, на Тверской 24, недалеко от Пушкинской площади, раньше было несколько ресторанов, теперь дом на ремонте. Людей в нем, к счастью, не было, и никто не пострадал, сообщил дежурный офицер МЧС Андрей Павлов.

Тверскую быстро перекрыли. Сначала в одну сторону – от Кремля, а затем и всю улицу целиком – чтобы было, где встать пожарным машинам. Автомобилей экстренных служб прибыло почти два десятка. Пожару сначала присвоили третью категорию сложности по пятибалльной шкале, затем повысили до четвертой. С пяти пожарных лестниц сотрудники МЧС заливали сразу несколько этажей. Дым, который окутал весь дом, почернел, когда огонь быстро распространялся, затем вновь побелел. Прибывшие на нескольких автобусах полицейские оцепили проезжую часть и полностью перекрыли тротуар – даже с противоположной стороны. Некоторые прохожие возмущались, что опаздывают по делам. Когда оцепление сдвинули метров на тридцать, несколько полицейских внезапно сцепились с молодым мужчиной. Его жестко повалили на асфальт под возмущенные крики очевидцев и его девушки. Она рассказала нашей радиостанции, что случилось. Видео задержания есть на сайте Эха.

Девушка позже сообщила «Эху», что ее друга отпустили со штраф в тысячу рублей якобы за мат, а перед ней извинились.

Затем в МЧС сообщили, что пожар потушен.

Площадь возгорания составила 800 кв метров.