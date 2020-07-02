Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть

Слушания длились всего 17 минут. О решении будет объявлено позже. В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус объекта. Тогда он отмечал, что люди все вероисповеданий смогут посещать его бесплатно.

Живущий в Стамбуле журналист Абдурахман Камбуроглу напомнил, что в этом вопросе присутствует и политический аспект.

Накануне Соединенные Штаты призвали Турцию сохранить нынешний статус собора Святой Софии. Его изменение Вашингтон будет рассматривать как умаление наследия этого сооружения. Сегодня в Анкаре сказали, что США не вправе вмешиваться в подобные вопросы.

Дело может быть совсем в другом, — считает эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

С середины 80-х годов прошлого века собор Святой Софии в Стамбуле включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.