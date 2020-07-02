Высокий суд Лондона признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Это следует из решения инстанции по иску о том, кому из лидеров страны должны достаться золотые запасы.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро потерпел поражение. Его одна из высших судебных инстанций Англии и Уэльса лишила доступа к венесуэльскому золоту стоимостью в миллиард долларов. Запасы драгоценного металла блокированы в Банке Англии. Это произошло после того как о своём праве распоряжаться слитками заявил управляющий совет банка, созданный лидером венесуэльской оппозиции, председателем парламента Хуаном Гуйадо. Он, таким образом, остановил перевод золота в Венесуэлу якобы на счета программы развития ООН. Из-за тяжёлой экономической ситуации в стране правительство пытается вернуть доступ к своим замороженным активам по всему миру.

Центробанк Венесуэлы утверждал, что потратит огромные средства, возвращённые из британского банка на медицинские товары и продовольствие для населения в период эпидемии коронавируса. Лидер оппозиции Гуайдо однозначно легитимный президент Венесуэлы. Это признаёт британское правительство, а следовательно и суд. Именно Гуайдо имеет право распоряжаться золотом, говорится в решении лондонского суда, которое вынес судья Найджел Тир, передаёт агентство Рейтер. Потрясающей победой для венесуэльцев и верховенства закона в целом назвала исход спора представитель Гуайдо в Великобритании Ванесса Нойман. Со своей стороны адвокаты Центробанка Венесуэлы объявили, что оспорят решение Высокого суда Лондона. Оно, по мнению юристов, игнорирует реальную ситуацию в стране. Ранее Гуайдо и сторонники высказывали опасения, что золотые слитки, оказавшись в Венесуэле, будут украдены.

Гуайдо временным лидером Венесуэлы полтора года назад признали США, страны Евросоюза, ряд государств Латинской и Южной Америки и других. Это произошло вскоре после президентских выборов в Венесуэле. На Западе обвинили главу страны Николаса Мадуро в фальсификации результатов. Россия и ряд других стран продолжают его считать легитимным президентом Венесуэлы.