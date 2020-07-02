Главы ЦРУ и АНБ США должны сегодня проинформировать Конгресс по поводу сотрудничества Москвы с талибами

Американская пресса утверждает, что военная разведка России предлагала афганским боевикам деньги за убийство американских военнослужащих. Первой об этой сделке написала газета The New York Times. Позже эту тему подхватили и другие издания.

Президент Трамп назвал газетной «уткой» сообщения ряда изданий о том, что Россия якобы тайно предлагала движению Талибан* вознаграждение за убийства американских и британских военных в Афганистане.

Сайт Дойче велле пишет, что определения подобные таким как «фейк-ньюз» Трамп обычно использует, чтобы наклеить привычный для него ярлык на критикующие администрацию США издания, например, газету Нью-Йорк таймс. Именно она стала первой, напечатав на днях полученные у спецслужб сведения о том, что Россия финансирует талибов за проведенные операции против контингента войск западной коалиции в Афганистане. В статье также утверждается, что президент был проинформирован о выводах разведки еще в марте, но своих заключений не сделал, усомнившись в достоверности информации.

Сумма и другие условия сделки не называются. При этом, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, газета написала о крупных переводах денег, которые могут быть с этим связаны. Счета, с которых отправлялись неназванные суммы, как утверждается, контролируются российской военной разведкой, а их получатели имеют прямой выход на Талибан. По данным другого свидетеля, который присутствовал на совместном совещании нескольких американских ведомств, отвечающих за национальную безопасность и внешнюю разведку, речь на нем шла о необходимости «привлечь режим Путина к ответственности» и о дополнительных санкциях в отношении России.

Сообщения в Нью-Йорк таймс, а также чуть позже – в Вашингтон пост и Уолл-стрит джорнал, вызвали возмущение среди ряда американских сенаторов. Один из них республиканец Майкл Маккол от штата Техас обвинил соратников в инертности, написал в соцсетях, что президент Трамп «ставит интересы России выше жизней американцев». В той же газетной статье сообщается, что расследователи из разведслужб обнаружили в Афганистане сеть посредников, через которых осуществлялась связь с российским ГРУ. Один из них, занимавшийся распределением денег среди боевиков, как пишет газета, судя по всему, находится сейчас в России. Автор публикации полагает, что действия Москвы могут быть нацелены на то, чтобы воспрепятствовать возобновлению начатых ранее в этом году мирных переговоров между Вашингтоном и движением Талибан.

Представитель талибов категорически отверг сообщения о сотрудничестве движения с российской военной разведкой.

Дональд Трамп на днях утверждал, что американская разведка признала информацию о сговоре России с талибами недействительной. Россия не поставляла оружие талибам, а сотрудничает только с официальными властями Афганистана, — заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в Афганистане часто появлялась информация о сотрудничестве спецслужб США с боевиками запрещенной организации «Исламское государство».

* — запрещенное в РФ движение