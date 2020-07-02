В Швеции создали специальную комиссию, которая оценит действия властей во время пандемии коронавируса

Поводом для создания комиссии стало количество смертельных случаев. Представители оппозиционных партий, которые и выступили инициаторами разбирательств, сравнили показатели с соседними странами и картина оказалась не в пользу Швеции, где решили практически отказаться от карантина. Запретили по сути только массовые мероприятия, посчитав, что соблюдения дистанции и элементарных правил гигиены будет достаточно для того, чтобы остановить пандемию. В результате коронавирусом заразилось и скончалось в среднем в 10 раз больше людей, чем в других скандинавских странах и в Финляндии, где климатические и социальные условия примерно такие же.

При этом половина умерших – пожилые люди, жившие в домах для престарелых, что заставило главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла признать, что защите пожилых людей уделялось слишком мало внимания и количество смертей оказалось чрезмерным.



За время пандемии в Швеции было отмечено почти 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончалось почти пять с половиной тысяч человек.