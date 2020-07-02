В столичных музеях произошли вспышки коронавируса. Несмотря на это они продолжают принимать посетителей

Сразу в нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после того, как им разрешили открыться, коронавирусом заразились по три-четыре сотрудника. Об этом сегодня объявил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов. О каких именно учреждениях идёт речь и изменилось ли что-либо в их работе из-за случившегося, он не уточнил.



Московские музеи начали открываться шестнадцатого июня. С тех пор к работе также вернулись парикмахерские, рестораны, каршеринговые сервисы и многое другое. В этих условиях в столице проходили и массовые мероприятия, вроде военного парада 24-ого июня или голосования по поправкам к Конституции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что пик заболевания коронавирусом уже пройден и что с отменой ограничений в городе ничего ужасного не произошло. Вчера, например, он отметил, что серьёзного ухудшения эпидемиологической ситуации ждать не стоит: «Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, скорее всего».

Собянин добавил, что в скором времени, уже осенью, ожидает и вакцину от новой болезни.

Тем временем по официальным данным темпы распространения новой болезни в Москве почти постоянно снижаются. За минувшие сутки выявили 662 случая.