Владимир Путин сегодня поблагодарил россиян за поддержку поправок к Конституции, которые он инициировал

Они помогут России стать сильной страной, — считает он.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки к Конституции поддержали почти 78% избирателей, против высказались чуть более 21%. Явка составила 68%. Наиболее активно голосовали в Чечне, наименее активно – на Камчатке. Единственным регионом, где, согласно официальным данным, число тех, кто проголосовал против поправок, превысило тех, кто за, стал Ямало-Ненецкий округ. Там не поддержали поправки почти 55% избирателей, «за» проголосовали чуть более 44.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает это вполне объяснимым.

В целом, в Кремле считают итоги голосования триумфальным референдумом по доверию к Владимиру Путину. Об этом же сегодня говорил и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил о том, что было бы логично провести досрочные выборы в Госдуму после вступления в силу поправок к Конституции, которая расширяет полномочия парламента.

Российским законодателям придется в ближайшее время рассмотреть около ста законопроектов, связанных с поправками. На это обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Итоги голосования оказались предсказуемыми. Такое мнение в эфире «Эха» высказал заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков.

Волков добавил, что здесь дело не только в принуждении граждан голосовать, но и в так называемых «путинских выплатах», которые также повлияли на решение многих избирателей.