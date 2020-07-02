В Петербурге бывшего оперативного работника ФСБ осудили за государственную измену

Военного эксперта Владимира Неелова отправили в колонию строгого режима на 7 лет.

Дело Владимира Неелова слушали в закрытом режиме. Это связано с тем, что процесс проходит под грифом «Совершенно секретно». Из скупого сообщения пресс-службы судов Петербурга можно понять, что Неелова приговорили к 7 годам за то, что он за деньги передал секретные сведения немецкой консалтинговой фирме. Неелов вину частично признал и пояснил, что данные, которые он передавал, секретными не считал.

Неелов уволился в запас 4 года назад и стал военным экспертом. Готовил аналитические материалы как для российских, так и зарубежных заказчиков. Как сообщает портал «Фонтанка.ру», основой для дела стала работа по обучению и переподготовке оперативных сотрудников госбезопасности в ведомственных учреждениях. Ее, вскоре после того, как Неелов уволился в запас, заказал некий Святослав Андрианов, руководитель международной организации «Центр политического анализа и информационной безопасности». После того, как Неелов принял заказ на работу за 50 тысяч рублей, Андрианов сразу обратился в Федеральную службу безопасности. Этот эпизод – единственный в деле Неелова. Суд установил, что материалы по обучению сотрудников контрразведки секретны, и Неелов был предупрежден об обязанности хранить в строжайшей тайне сведения, которые стали ему известны по службе. Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Петербургского университета и магистратуру по направлению «стратегические исследования», поступил в аспирантуру, готовился защищать диссертацию.

Рост числа дел о госизмене специалисты наблюдают на протяжении уже нескольких лет, объяснил «Эху» адвокат «Команды-29» Иван Павлов.

За последнее время это второе громкое дело о госизмене в Петербурге. В середине прошлого месяца ФСБ обвинило Президента Арктический академии, профессора Валерия Митько в том, что он передал секретные сведения в Китай.

В России очень легко стать обвиняемым по делу о госизмене, поскольку граждане не всегда понимают, какие сведения секретные, а какие – нет, — сказал «Эху» руководитель группы исследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Руслан Левиев добавил, что местоположение базы ЧВК «Вагнер» известно очень многим обычным россиянам. Для них эти данные не являются секретом, но за их разглашение можно получить тюремный срок.



Увеличение числа приговоров за госизмену говорит об улучшении работы правоохранительной системы, — считает сенатор Франц Клинцевич. По его словам, необходимо демонстрировать гражданам, что разглашение гостайны является серьезным преступлением.

«Беда заключается в том, что была и есть вседозволенность. Сегодня очень многие люди, особенно представляющие нашу интеллигенцию, зачастую путают эту вседозволенность с уголовным кодексом. В стране наводится порядок, людям, допущенным к серьезным вещам, надо наконец для себя понять, что есть уголовный кодекс, есть понятие государственные и другие секреты, которые охраняются законом. И что вольницы в этом деле не может быть. Пора людей отрезвлять и понимать, что закон должен быть для всех и должен работать. Считаю, что очень своевременная и правильная практика, в стране начинают наводить порядок и приучают всех делать так, как это требует закон». — сказал Клинцевич.

Сенатор также добавил, что адвокатам военного эксперта Владимира Неелова, осужденного за госизмену, не стоит настаивать на невиновности подзащитного, в противном случае суд высшей инстанции может увеличить ему срок.