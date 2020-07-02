Опрос: У каждого второго россиянина не осталось сбережений на поездку в отпуск в этом году

У каждого второго россиянина не осталось сбережений на поездку в отпуск в этом году, показал опрос, проведённый сервисом бронирования билетов Туту.ру. Всего в исследовании участвовали три тысячи человек. Каждый пятый отметил, что его накоплений хватит разве что для поездки по области. 15 % сообщили, что у них найдутся деньги на отдых за границей, если международные рейсы будут разрешены. Результаты опроса приводит РБК.
2020-07-02T17:32:48+03:00
2020-07-02T17:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 июля 2020
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