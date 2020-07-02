Опрос: У каждого второго россиянина не осталось сбережений на поездку в отпуск в этом году

У каждого второго россиянина не осталось сбережений на поездку в отпуск в этом году, показал опрос, проведённый сервисом бронирования билетов Туту.ру. Всего в исследовании участвовали три тысячи человек. Каждый пятый отметил, что его накоплений хватит разве что для поездки по области. 15 % сообщили, что у них найдутся деньги на отдых за границей, если международные рейсы будут разрешены. Результаты опроса приводит РБК.