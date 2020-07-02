Президент Белоруссии Александр Лукашенко подал документы для участия в новых выборах главы государства

Они должны состояться 9 августа.

До Лукашенко на выборах успели зарегистрироваться шесть кандидатов. Большинство соперников действующего лидера столкнулись с преследованием со стороны силовиков или угрозами. Одним из основных конкурентов Лукашенко считается бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Он сейчас находится в СИЗО по делу, которое расследуется в отношении сотрудников банка. Этим вечером штаб Бабарико сообщил, что политика обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.