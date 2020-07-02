В Ростовской области едва не столкнулись два самолёта, — сообщают российские телеканалы

При этом, чиновники утверждают, что ничего по-настоящему опасного не произошло.

Диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолётов авиакомпаний s7 и Emirates неподалёку от Ростова-на-Дону. Как сообщают телеканал «Рен» и агентство РБК, авария чуть не произошла вечером десятого июня. По их данным, проблему заметили, когда между воздушными суднами было несколько километров.

Также на сайте «Пятого канала» опубликована расшифровка переговоров между диспетчерами. Один и них с использованием ненормативной лексики призывал другого срочно обратить внимание на рейсы «Сибири» и Emirates, и тот сразу потребовал от пилотов изменить курс. В этой публикации сказано, что на самолёте иностранной компании тогда сработала сигнализация системы предупреждения о столкновении.

Тем временем в Госкорпорации по организации воздушного движения сказали агентству ТАСС, что самолёты были на безопасном расстоянии, а утверждение, что они едва не столкнулись – это значительное преувеличение. Представитель ведомства подчеркнул, что диспетчеры исправили проблему вовремя, а у систем предупреждения о столкновении периодически происходят «ложные срабатывания».

В свою очередь в авиакомпании S7 заявили, что пилоты не допустили бы столкновения и без вмешательства диспетчеров. В сообщении сказано, что они отрабатывают такие сценарии каждые полгода.