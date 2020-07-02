Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денег, полученных преступным путем, и даче взяток.

Об этом со ссылкой на штаб политика сообщает агентство ТАСС. Сына Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, повлекшим ущерб в особо крупном размере, — передает агентство РИА Новости. Виктора Бабарико считают одним из основных соперников Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии. Он находится в СИЗО. До недавних пор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк. Политика задержали в рамках расследования, начатого в отношении сотрудников банка.