До восьмисот квадратных метров выросла площадь пожара в здании в центре Москвы

Об этом сообщил глава столичного управления МЧС Сергей Желтов. Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. Огонь вспыхнул почти 3 часа назад, — рассказал в эфире телеканала «Москва 24» очевидец Вадим.

Причины пожара пока неизвестны. По данным МЧС, горит здание, находившееся на реконструкции. По Тверской в обоих направлениях закрыто движение транспорта от Садового до Бульварного кольца. Из-за этого в центре образовались крупные пробки.

Тем временем, полиция жестко задержала прохожего, который пытался снимать пожар на видео. Об этом с места событий сообщает наш корреспондент. На видеозаписи, которую сделал журналист «Эха» видно, как несколько силовик повалили прохожего на асфальт, заломив ему руки.