Представители СМИ могут попасть под статью о госизмене за разглашение общеизвестных фактов – эксперт

Военного эксперта из Санкт-Петербурга Владимира Неелова, который писал о частных военных компаниях, в том числе ЧВК Вагнера, приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене. Представители СМИ и расследователи могут попасть под эту статью за разглашение, на первый взгляд, общеизвестных фактов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

«Под понятие государственной тайны и секретных сведений подпадает огромный перечень информации, про которую можно даже не подозревать, что она секретная. Если ты ее разгласил, ты все равно нарушаешь закон, даже если с тебя не брали подписку, и ты не знал, что она секретная. Журналисту, ведущему расследование, легко можно вменить госизмену. Что он разгласил сведения, составляющие гостайну, в интересах иностранного правительства или компании. Даже такие сведения как адрес воинской части являются государственной тайной и, в принципе, за разглашение можно попасть под статью», — сказал он.

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в государственной измене военного эксперта Владимира Неелова за передачу данных немецкой фирме. Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, В.Неелов частично признал вину, указав, что не считал передаваемые данные секретными.