Владимир Путин собирается в ближайшее время присвоить 20 городам России звание города трудовой доблести

Об этом он сообщил на рабочем совещании, — передает агентство ТАСС, Речь идет, в том числе, о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Ярославле и Уфе.
2020-07-02T16:33:35+03:00
2020-07-02T16:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 02 июля 2020
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