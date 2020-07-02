Британия официально признала Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Это произошло во время судебного спора о золотых запасах.

Высокий суд Лондона окончательно запретил президенту Николасу Мадуро распоряжаться золотом Венесуэлы, которое находится Банке Англии. В Британии это объяснили тем, что не признают его легитимным правителем. Судья Найджел Тир объявил буквально следующее «Правительство её величества признаёт в качестве временного конституционного президента Венесуэлы господина Гуайдо, и, как следствие, не признаёт в этом качестве господина Мадуро», конец цитаты.

Заявители иска, которые представляют Каракас, уже сказали, что категорически не согласны с лондонским судом и обжалуют это решение.

Как сообщает агентство ТАСС, в Банке Англии хранятся золотые слитки Венесуэлы общим весом в тридцать одну тонну. Ранее представители Мадуро неоднократно судились за право получить эти активы, но в Лондоне им отказывали. Британские говорили, что опасаются, будто президент может присвоить себе золото, которое принадлежит народу его страны.

Споры о том, кто именно является законным президентом Венесуэлы, идут уже больше года. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо пользуется поддержкой парламента. Мадуро в свою очередь, признан главой государства членами Верховного суда.