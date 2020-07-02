Владимир Путин сегодня поблагодарил россиян за поддержку поправок к Конституции, которые он инициировал

Они помогут России стать сильной страной, — считает он.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки к Конституции поддержали почти 78% избирателей, против высказались чуть более 21%. Явка составила 68%. Наиболее активно голосовали в Чечне, наименее активно – на Камчатке. Единственным регионом, где, согласно официальным данным, число тех, кто проголосовал против поправок, превысило тех, кто за, стал Ямало-Ненецкий округ. Там не поддержали поправки почти 55% избирателей, «за» проголосовали чуть более 44.