В нескольких музеях Москвы за первые две недели приема посетителей произошли локальные вспышки коронавируса

Заболели по 3-4 сотрудника. Об этом рассказал начальник музейного управления департамента культуры Антон Горянов. По его словам, пока это не привело к закрытию учреждений, однако такой риск всегда есть.

Московские музеи начали открываться 16-го июня. На сегодняшний день это смогла сделать треть из них.