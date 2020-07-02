Два уголовных дела возбуждено в России по материалам прокуратуры по фактам массовых заражений коронавирусом

Одно из них связано с несоблюдением санитарных требований в доме-интернате в Воронежской области, где были заражены 12 сотрудник и более ста постояльцев. Второе дело связано с заражением 28 человек на церемонии бракосочетания в Свердловской области.
2020-07-02T15:32:25+03:00
2020-07-02T15:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 июля 2020
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