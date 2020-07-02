Путин: Руководство России на всех уровнях должно сделать все, чтобы оправдать доверие граждан

Об этом сказал Владимир Путин. Он поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции, которые он инициировал. При этом Путин сказал, что понимает тех, кто проголосовал против поправок. По его словам, в России еще много нерешенных проблем, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью и безразличием.