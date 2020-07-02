Российское отделение «Гринпис» предупреждает, что нынешним летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть масштабнее, чем в 2019 году. Экологи начали сбор подписей под петицией к правительству с просьбой принять срочные меры. Петицию уже подписали более 5,5 тысяч человек, — сообщает «Коммерсантъ».
2020-07-02T15:31:38+03:00
2020-07-02T15:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 02 июля 2020
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