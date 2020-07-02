Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве увеличилась в четыре раза

Она составляет 300 квадратных метров. По сведениям нашего корреспондента, горит уже не один этаж, а несколько. Тверская перекрыта, здание, в котором произошло возгорание, было построено в ХIХ веке, оно находилось на реконструкции.
2020-07-02T15:31:13+03:00
2020-07-02T15:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 02 июля 2020
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