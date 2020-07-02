Предприниматель Александр Лебедев купил долю в сети кафе «Андерсон»

Ранее её владелец Анастасия Татулова жаловалась президенту на плачевное состояние отрасли.

«Национальная резервная корпорация» Александра Лебедева приобрела двадцать пять процентов от сети кафе-кондитерских «Андерсон». Как сообщает агентство «Интерфакс», долю поменьше, то есть в восемь процентов, купила жена предпринимателя Елена Перминова. Стоимость этой сделки не разглашается.

Основательница сети Анастасия Татулова сказала газете «Ведомости», что полученные средства пойдут на уплату долгов, появившихся во время эпидемии коронавируса, на налоги и на расширение производства полуфабрикатов. Она добавила, что сделка была завершена на днях, а предложение Лебедева «стало спасением».

Также издание приводит и слова самого предпринимателя, который отметил, что ему нравится работа Татуловой. Лебедев выразил уверенность, что этот бизнес будет развиваться и в ближайшее время вырастет в разы.

Ранее основательница кафе «Андерсон» просила президента изменить установленные в России правила по части санитарных норм. По словам Татуловой, из-за высоких требований многие бизнесмены сейчас поставлены перед выбором – обанкротиться сейчас или позже.

Сеть кафе «Андерсон» работает с 2009-ого года. Сейчас в ней более сорока заведений в Москве, нескольких других российских регионах, а также в Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.