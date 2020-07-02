Кремль: В России по сути состоялся триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину

В России по сути состоялся триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину, — так в Кремле сегодня прокомментировали итоги голосования по поправкам к Конституции, одна из которых позволяет действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такой высочайший уровень поддержки было сложно спрогнозировать. Центризбирком утверждает, что поправки к Конституции поддержали почти 78% избирателей, а явка составила 68%.