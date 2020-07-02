Кремль: В России по сути состоялся триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину

В России по сути состоялся триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину, — так в Кремле сегодня прокомментировали итоги голосования по поправкам к Конституции, одна из которых позволяет действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такой высочайший уровень поддержки было сложно спрогнозировать. Центризбирком утверждает, что поправки к Конституции поддержали почти 78% избирателей, а явка составила 68%.
2020-07-02T15:03:36+03:00
2020-07-02T15:03:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669939-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 02 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...