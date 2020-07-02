Исследование доказательств обвинения по делу активистки «Открытой России» Шевченко в суде состоится завтра – адвокат

Исследование доказательств обвинения по делу активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко состоится завтра завтра в суде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Ковалевич.

«Процесс находится в начальной стадии, завтрашнее заседание будет посвящено исследованию письменных доказательств со стороны обвинения. Ее обвиняют в участии в деятельности организации, признанной на территории Российской Федерации нежелательной. Вот, в принципе, и все обвинение.

Мы не согласны, во-первых, потому что из материалов уголовного дела не усматривается то, что такая организация существовала вообще, где она существовала, при каких обстоятельствах создана. Мы не согласны с тем, что мы в деятельности этой организации принимали какое-то участие. Непонятно существо обвинения, в чем заключается угроза обществу, непонятно», — сказал он.

Активистке «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко предъявили обвинение в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Ее отправили под домашний арест, а спустя неделю в реанимации умерла ее больная дочь.