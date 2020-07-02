Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен с музея на мечеть. Этот же вопрос рассматривается сегодня на заседании госсовета Турции. Этот орган обещал представить окончательное решение в течение двух недель. Турецкие СМИ полагают, что первая мусульманская служба в мечети может состояться 15-го июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016-го года.