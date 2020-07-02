Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен с музея на мечеть. Этот же вопрос рассматривается сегодня на заседании госсовета Турции. Этот орган обещал представить окончательное решение в течение двух недель. Турецкие СМИ полагают, что первая мусульманская служба в мечети может состояться 15-го июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016-го года.
2020-07-02T14:33:23+03:00
2020-07-02T14:33:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669927-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 02 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...