Главы ЦРУ и АНБ США должны сегодня проинформировать Конгресс по поводу сотрудничества Москвы с талибами

Главы ЦРУ и Агентства национальной безопасности США должны сегодня проинформировать Конгресс по поводу сотрудничества Москвы с талибами. Американская пресса утверждает, что военная разведка России предлагала афганским боевикам деньги за убийство американских военнослужащих. В Кремле эту информацию называют ложью. Дональд Трамп на днях утверждал, что американская разведка признала эту информацию недостоверной.