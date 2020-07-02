Главы ЦРУ и АНБ США должны сегодня проинформировать Конгресс по поводу сотрудничества Москвы с талибами

Главы ЦРУ и Агентства национальной безопасности США должны сегодня проинформировать Конгресс по поводу сотрудничества Москвы с талибами. Американская пресса утверждает, что военная разведка России предлагала афганским боевикам деньги за убийство американских военнослужащих. В Кремле эту информацию называют ложью. Дональд Трамп на днях утверждал, что американская разведка признала эту информацию недостоверной.
2020-07-02T14:33:02+03:00
2020-07-02T14:33:02+03:00
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14:33, 02 июля 2020
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